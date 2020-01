Paradoks Penuaan dan Perubahan Iklim di Amerika serta Pengaruhnya Pada Pemilik Judi Bola Dunia

Kita Menjadi Tua, Tetapi Kita Tidak Melakukan Apa-apa.

Seperti perubahan iklim, penuaan di Amerika menuntut pemikiran ulang tentang cara bagaimana kita hidup. Salah satu paradoks dari kampanye kepresidenan ini adalah sementara banyak kandidat memasuki dekade kedelapan dalam hidupnya, masalah-masalah mendasar terkait dengan penuaan masyarakat di Amerika masih kurang mendapat perhatian publik, pers, dan politis sendiri. Pada tahun 2031, baby boomer tertua akan berusia 85 tahun dan menghadapi resiko demensia yang lebih tinggi, cacat fisik yang serius, dan ketergantungan jangka panjang.

Seperti perubahan iklim, penuaan di Amerika menuntut pertimbangan yang serius tentang bagaimana cara kita hidup. Menghadapi masalah dan implikasinya, dari kegagalan Medicare hingga etika kematian yang dibantu oleh dokter, membutuhkan apa yang menjadi tugas paling sulit bagi manusia yaitu memikirkan masa depan. Hal ini juga dipikirkan agen judi bola online untuk menghadapi masalah kesehatan terutama pada hari tuanya. Dengan padatnya jadwal kerja mereka, terkadang mereka melupakan kesehatannya sendiri yang sebenarnya merupakan hal yang terpenting. Penghasilan dari judi bola online mereka memang sangat menjanjikan tetapi jika kesehatan terganggu akan menguras tabungan yang sudah mereka kumpulkan.

Bulan November, Pusat Statistik Kesehatan Nasional melaporkan bahwa tingkat kelahiran di antara wanita usia subur telah turun ke tingkat terendah, melanjutkan penurunan tajam yang dimulai saat krisis keuangan tahun 2008. Pada saat yang sama, The Journal of the American Medical Association melaporkan peningkatan angka kematian pada kelompok usia 25 sampai 64 tahun. Dengan penyebab utamanya adalah bunuh diri, alkoholisme, dan overdosis opioid. Angka ini menunjukan tren yang terus berlanjut, akan ada lebih banyak anak muda dan setengah baya untuk merawat orang tua, yang tingkat kematiannya tidak meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam beberapa hal, krisis memang sudah menimpa. Sebuah studi baru-baru ini oleh Gallup dan West Health, sebuah organisasi penelitian yang didedikasikan untuk menurunkan biaya perawatan, menunjukanbahwa orang-orang di atas usia 65 tahun menarik sekitar $22 miliar dari rekening tabungan jangka panjang untuk biaya kesehatan. Sebuah artikel yang diterbitkan The Journal of American Geriatrics Society juga mengatkan bahwa satu dari tujuh orang berusia 65 tahun saat ini dapat dinonaktifkan setidaknya lima tahun sebelum kematiannya. Peningkatan besar populasi penyandang cacat di prediksi akan menignkat pada tahun 2030.

Gambaran sehari-hari dari apa artinya memiliki banyak orang tua sakit yang hidup lebih lama, membuat susah untuk memikirkannya secara bersamaan. Penyakit Alzheimer, bentuk demensia paling umum bagi mereka yang berusia 85 tahun, menawarkan contoh nyata tentang kompleksitas masalah ini.

Ketika demensia mulai menyerang, semuanya akan berubah karena meskipun ada anak yang ingin menjaga orang tuanya yang sakit dirumah, menjadi semakin sulit, jika bukan tidak mungkin untuk melakukannya tanpa bantuan perawatan kesehatan di rumah. Medicare biasanya tidak membayar untuk masalah ini dan tabungan dari banyak orang Amerika tidak memadai untuk biaya perawatan ini, atau tidak adanya pengobatan yang efektif untuk Alzheimer saat ini.

Menghadapi ketakutan kita sendiri tentang apa artinya menjadi tua, tanpa menggunakan kata-kata lembut yang menenangkan, ada perubahan psikologis penting yang harus dilakukan oleh semua orang sebelum kita dapat memenuhi tenggat waktu untuk menciptakan realitas yang lebih baik bagi orangtua dan keluarga mereka.